غريزمان يقود أتلتيكو لتشديد الخناق على برشلونة

قاد أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى تشديد الخناق على برشلونة المتصدر بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه إسبانيول 1-0، اليوم السبت، في المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني.

وسجل الفرنسي غريزمان الهدف الوحيد في (د.56 من ركلة جزاء) رافعا غلته التهديفية هذا الموسم إلى 7 أهداف.

وهذا الفوز الثالث تواليا لأتلتيكو مدريد والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 34 نقطة منفردا بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام شريكه السابق إشبيلية الذي يحل ضيفا على ليغانيس الأحد، وبفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي فاز بدوره على سلتا فيغو.

في المقابل، مني إسبانيول بخسارته الثامنة هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 21 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فشل ريال بيتيس في استعادة المركز الخامس بسقوطه في فخ التعادل مع ضيفه إيبار 1-1.

المصدر: وكالات