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لايبزيغ يتغلب على فيرد بريمن في الوقت القاتل

الرياضة

لايبزيغ يتغلب على فيرد بريمن في الوقت القاتل
Globallookpress Jan Woitas
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تغلب لايبزيغ على ضيفه فيرد بريمن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من لوكاس كلوسترمان وتيمو فيرنير والبرتغالي بروما في الدقائق 22 و44 و87 على التوالي، فيما سجل هدفي الضيوف كل من ماكس كروز والأمريكي جوشوا سارجينت في الدقيقتين 67 و77 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فيرد بريمن عند 22 في المركز العاشر على جدول ترتيب البوندسليغا.

وفي مباريات أخرى اليوم، فاز باير ليفركوزن على ضيفه هيرتا برلين 3-1، وخسر شتوتغارت في عقر داره أمام شالكه 1-3، كما خسر نورنبيرغ أمام ضيفه فرايبورغ بهدف نظيف، وفاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه هانوفر 1-0.

المصدر: RT

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