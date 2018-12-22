6 ملاعب رئيسية في ملف مصر لتنظيم أمم إفريقيا

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، الملاعب الستة الرئيسية التي ستستضيف مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في حال فازت مصر بحق تنظيمها.

والملاعب الستة هي:

إستاد القاهرة الدولي –السلام – الإسماعيلية – الإسكندرية – بور سعيد – السويس الجديد.

وجاء اختيار إستاد بورسعيد ضمن الملاعب التي ستستضيف البطولة، بمثابة المفاجأة في الملف المصري على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد ذكروا من قبل أن إستاد بورسعيد لن يكون ضمن ملاعب كأس الأمم الإفريقية.

ووضع اتحاد الكرة ملاعب احتياطية هي: الدفاع الجوي – الكلية الحربية – برج العرب – الجيش بالسويس.

وجهز اتحاد الكرة ملفا خاصا سيرسل خلال ساعات إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يشمل جميع ما يخص الملاعب والفنادق التي اختيرت لاستخدامها في حال فوز مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في يونيو 2019.

وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد يوم 9 يناير المقبل، للإعلان عن الدولة التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتتنافس مصر وجنوب إفريقيا على تنظيمها.

المصدر: shorouknews.com