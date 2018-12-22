كريستال بالاس يفجر مفاجأة ويهزم السيتي بثلاثية في عقر داره

فجر كريستال بالاس مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على مانشستر سيتي في عقر داره 3-2، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثلاثية كريستال بالاس كل من جيفري شلوب وأندروس تاونسند في (د.33 و35) ولوكا ميليفويفيتش في (د.50 من ركلة جزاء)، بينما أحرز هدفي السيتي إلكاي غوندوغان في (د.27) وكيفن دي بروين في (د.85).

وبهذا الفوز الثمين، رفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول الذي افتتح منافسات المرحلة بالفوز على ولفرهامبتون 2-0 أمس الجمعة.

✍ Report: Manchester City 2 Crystal Palace 3



The Eagles score three away at City 👉 https://t.co/GMFB6HWpz8pic.twitter.com/QzvrvYty5e — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 22, 2018

وكذلك سقط تشيلسي على ملعبه وخسر أمام ضيفه ليستر سيتي 0-1.

A frustrating afternoon at the Bridge ends in defeat for the Blues...#CHELEIpic.twitter.com/NKFkyHgEfI — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 22, 2018

وفي مباريات أخرى جرت اليوم السبت، تغلب واتفورد على مضيفه وست هام 2-0، وساوثهامبتون على مضيفه هدرسفيلد تاون 3-1، وبورنموث على برايتون 2-0، وتعادل نيوكاسل مع فولهام سلبيا.

المصدر: وكالات





