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نابولي يتخطى سبال بصعوبة.. وميلان يواصل السقوط بالكالتشيو

الرياضة

نابولي يتخطى سبال بصعوبة.. وميلان يواصل السقوط بالكالتشيو
Reuters
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حقق نابولي فوزا صعبا على ضيفه سبال1-0، في الوقت الذي واصل فيه ميلان مسلسل الترنح بالسقوط في عقر داره بهدف أمام فيورنتينا، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

ويدين نابولي بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الإسباني راؤول ألبيول صاحب هدف اللقاء والنقاط الثلاث في (د.45).

وحصد فريق الجنوب الإيطالي بهذه النتيجة انتصاره الرابع على التوالي، ليقلص الفارق مؤقتا مع المتصدر يوفنتوس، الذي سيستقبل روما الليلة في مواجهة مرتقبة، إلى 5 نقاط بعد أن رفع رصيده لـ41 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد سبال عند 16 نقطة يحتل بها المركز الـ16 مؤقتا، بعد أن تجرع خسارته التاسعة هذا الموسم.

وواصل ميلان إحباط جماهيره بعد أن سقط في عقر داره بهدف نظيف على يد فيورنتينا.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق فيديريكو كييزا في (د.73).

وتواصل بهذا مسلسل ترنح "الروسونيري" هذا الموسم، فبعد أن ودع الفريق بطولة الدوري الأوروبي منذ أسبوع تقريبا بالخسارة خارج الديار أمام أولمبياكوس اليوناني (1-3)، فشل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات في "السيري آ" للمباراة الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة متراجعا للمركز الخامس، ينما رفع فيورنتينا رصيده لـ25 نقطة في المرتبة السابعة.

وفي باقي نتائج المباريات التي لعبت اليوم في نفس الجولة، تعادل أودينيزي مع فروسينوني 1-1، وفاز جنوى على أتالانتا 3-1، وفاز سامبدوريا على إمبولي 4-2، وتعادل ساسولو مع تورينو 1-1.

المصدر: وكالات

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