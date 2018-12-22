ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي

أصبح ريال مدريد الفريق الأول الذي يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على العين الإماراتي 4-1 ، اليوم السبت، في نهائي البطولة.

وتناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كل من الكرواتي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرجيو راموس ويحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه في (د.14 و60 و79 و90+1) على التوالي، بينما أحرز الياباني شيوتاني هدف العين الوحيد في (د.86).





وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

يحيى نادر يسجل بالخطأ في مرمى فريقه العين بعد كرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور في (د.90+1).

الياباني شوتاني يسجل هدفا شرفيا لصالح العين في شباك ريال مدريد في (د.86).

رأسية راموس تنهي أحلام العين في نهائي مونديال الأندية في (د.79

).

أضاف ماركوس يورينتي الهدف الثاني لريال مدريد في (د.60) في شباك العين الإماراتي، اليوم السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.

وأحرز الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، هدف التقد للريال عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك الحارس خالد عيسى في (د.14).

وأعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ريال مدريد:

كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، بيل، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورنتي.

العين :

خالد عيسى، شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، تونجو حامد، حسين الشحات، كايو فيرنانديز، ماركوس بيرج.

المصدر: RT