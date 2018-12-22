ريال مدريد يتوج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي
أصبح ريال مدريد الفريق الأول الذي يتوج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على العين الإماراتي 4-1 ، اليوم السبت، في نهائي البطولة.
وتناوب على تسجيل أهداف ريال مدريد كل من الكرواتي لوكا مودريتش وماركوس يورينتي وسيرجيو راموس ويحيى نادر بالخطأ في مرمى فريقه في (د.14 و60 و79 و90+1) على التوالي، بينما أحرز الياباني شيوتاني هدف العين الوحيد في (د.86).
🏆 أبطال #كأس_العالم_للاندية!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) December 22, 2018
🏁 نهاية المباراة:
ريال مدريد 4-1 العين
⚽ د.14 @lukamodric10
⚽ د.60 @marcosllorente
⚽ د.78 @SergioRamos
⚫ د.86 Shiotani
⚽ د.1+90 يحيى نادر. هدف ذاتي#Emirates | #RMCWCpic.twitter.com/H47S4nxafP
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
يحيى نادر يسجل بالخطأ في مرمى فريقه العين بعد كرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور في (د.90+1).
الياباني شوتاني يسجل هدفا شرفيا لصالح العين في شباك ريال مدريد في (د.86).
⌚️ | "85" هدف! ريال مدريد 3 والعين 1.. أحرزه اللاعب شيوتاني لفريق (العين) #نادي_العين#العين_ريال_مدريدpic.twitter.com/CEYqAhFMHY— Al Ain FC (@alainfcae) 22 декабря 2018 г.
رأسية راموس تنهي أحلام العين في نهائي مونديال الأندية في (د.79
).
⚽ د.79 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @SergioRamos!!!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
ريال مدريد 3-0 العين #FIFA19 | #RMCWC | #كأس_العالم_للانديةpic.twitter.com/sHY1dTL4Oj
أضاف ماركوس يورينتي الهدف الثاني لريال مدريد في (د.60) في شباك العين الإماراتي، اليوم السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.
⚽ د.60 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @marcosllorente!!!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
ريال مدريد 2-0 العين #FIFA19 | #RMCWC | #كأس_العالم_للانديةpic.twitter.com/9XhSUH0yYU
وأحرز الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، هدف التقد للريال عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك الحارس خالد عيسى في (د.14).
⚽ د.14 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @lukamodric10!!!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
ريال مدريد 1-0 العين
هلا_مدريد | #RMCWC | #كأس_العالم_للانديةpic.twitter.com/ZZt7NTIE8y
وأعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
ريال مدريد:
كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، بيل، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورنتي.
📝 تشكيلة ريال مدريد لنهائي #كأس_العالم_للاندية أمام @alainfcae!#هلا_مدريد | #RMCWCpic.twitter.com/OBZoEl8Il2— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
العين :
خالد عيسى، شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، تونجو حامد، حسين الشحات، كايو فيرنانديز، ماركوس بيرج.
تشكيلة العين أمام فريق ريال مدريد 💪#نادي_العين#العين_على_العالمية#العين_ريال_مدريد@realmadridarab@realmadriden@realmadridpic.twitter.com/zVWphyjZds— Al Ain FC (@alainfcae) 22 декабря 2018 г.
المصدر: RT