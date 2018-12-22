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نهائي مونديال الأندية.. مودريتش يحرز هدف التقدم لريال مدريد في شباك العين

الرياضة

نهائي مونديال الأندية.. مودريتش يحرز هدف التقدم لريال مدريد في شباك العين
RT
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أحرز الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لريال مدريد في شباك العين الإماراتي ، اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية 2018.

وسدد مودريتش أفضل لاعب في العالم، تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك الحارس خالد عيسى في (د.14).

وأعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. 

ريال مدريد:

كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، بيل، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورنتي.

 العين :

خالد عيسى، شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، تونجو حامد، حسين الشحات، كايو فيرنانديز، ماركوس بيرج.

المصدر: RT

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