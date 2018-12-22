نهائي مونديال الأندية.. مودريتش يحرز هدف التقدم لريال مدريد في شباك العين
أحرز الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم لريال مدريد في شباك العين الإماراتي ، اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية 2018.
وسدد مودريتش أفضل لاعب في العالم، تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في شباك الحارس خالد عيسى في (د.14).
⚽ د.14 جووووووووووووووووول جووووول!!!!! @lukamodric10!!!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
ريال مدريد 1-0 العين
هلا_مدريد | #RMCWC | #كأس_العالم_للانديةpic.twitter.com/ZZt7NTIE8y
وأعلن مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة العين الإماراتي بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
ريال مدريد:
كورتوا، كارفاخال، راموس، فاران، كروس، بنزيما، مودريتش، بيل، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ماركوس يورنتي.
📝 تشكيلة ريال مدريد لنهائي #كأس_العالم_للاندية أمام @alainfcae!#هلا_مدريد | #RMCWCpic.twitter.com/OBZoEl8Il2— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) 22 декабря 2018 г.
العين :
خالد عيسى، شيوتاني، محمد فايز، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، ريان يسلم، محمد عبد الرحمن، تونجو حامد، حسين الشحات، كايو فيرنانديز، ماركوس بيرج.
تشكيلة العين أمام فريق ريال مدريد 💪#نادي_العين#العين_على_العالمية#العين_ريال_مدريد@realmadridarab@realmadriden@realmadridpic.twitter.com/zVWphyjZds— Al Ain FC (@alainfcae) 22 декабря 2018 г.
المصدر: RT