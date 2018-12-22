عقوبات صارمة بحق المتحدث باسم نادي النصر السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات صارمة بحق المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي.

وقررت لجنة الانضباط حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي في نادي النصر"عبدالله بن زنان" من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.

وفي نفس الصدد قررت لجنة الانضباط إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال سعودي.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: حرمان المتحدث الرسمي ومدير المركز الاعلامي بنادي #النصر عبدالله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (300,000) ريال. pic.twitter.com/zO5RPzhc9o — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

كما تم إلزام الأمين العام لنادي النصر محمد المسبل بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر.

يذكر أن هذه العقوبات أتت ردا على موقف وتصريحات لمسؤولي نادي النصر السعودي في قضية مشاركة علي النمر لاعب نادي الوحدة بصفته من مواليد السعودية، وبان أنه مولود خارجها.

وتنص القوانين واللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة لاعب واحد فقط من مواليد السعودية في مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق احتجاج نادي النصر ضد الوحدة، كما رفضت لجنة الاستئناف الاستئناف المقدم من النادي على هذا القرار شكلا في قرار نهائي غير قابل للطعن.

المصدر: saff.com