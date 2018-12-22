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إيبار يفرض التعادل على ريال بيتيس في الليغا (فيديو)

الرياضة

إيبار يفرض التعادل على ريال بيتيس في الليغا (فيديو)
RealBetis/twitter
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أوقف إيبار سلسلة انتصارات مضيفه ريال بيتيس المتتالية، وانتزع تعادلا ثمينا 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ريال بيتيس باب التسجيل أولا عن طريق الباراغوياني أنطونيو سانابريا في الدقيقة 21، وعادل لإيبار التشيلي فابيان أوريلانا في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، ورفع إيبار رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ11 على جدول الترتيب.

وسبق لريال بيتيس الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على حساب كل من ريال سوسييداد، ورايو فاليكانو، وإسبانيول.

المصدر: وكالات

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