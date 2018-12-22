ريال مدريد يحقق رقما قياسيا جديدا قبيل خوضه نهائي كأس الأندية

أوصلت مباراة ريال مدريد أمام العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية الفريق الملكي إلى النهائي الدولي التاسع متجاوزا نادي ميلان الإيطالي.

وأصبح الميرنغي أكثر ناد في العالم يخوض نهائيات دولية بعد فوزه في نصف نهائي كأس العالم للأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نادي كاشيما أنتلرز الياباني، ووصوله إلى المباراة النهائية لمواجهة نادي العين الإماراتي، اليوم السبت.

وتمكن ريال مدريد من فض الشراكة مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي الذي كان متعادلا معه في عدد المباريات النهائية الدولية بثمان مواجهات نهائية، لينفرد الملكي برقم قياسي جديد في عدد البطولات العالمية والمحلية.

ولعب ريال مدريد 5 نهائيات في بطولة كأس الإنتركونتيننتال وفاز بثلاث ألقاب منها.

والميرنغي هو أول الفائزين بالبطولة الدولية لكأس الإنتركونتيننتال عام 1960 أمام نادي بنيارول الأوروغوياني.

وكان على الفريق الملكي الانتظار حتى عام 1998 لرفع الكأس الثانية فيما حصل على اللقب الثالث له عام 2002 .

وفاز ريال مدريد بالنهائيات الثلاث التي لعبها في كأس الأندية، إذ كانت المرة الأولى عام 2014 بعد فوزه على نادي سان لورينزو الأرجنتيني بنتيجة 2-0.

ونال الكأس للمرة الثانية عام 2016 إثر تغلبه على نادي كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 4-2 وفي الموسم الماضي 2017 توج الميرنغي باللقب الثالث بعد تسجيله هدف الفوز في شباك نادي غريميو بورتو أليغرينزي البرازيلي.

المصدر: وكالات