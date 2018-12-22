أوباميانغ يقود أرسنال للفوز على بيرنلي في "البريميرليغ"

حقق أرسنال انتصارا مقنعا بفضل لاعبه الغابوني بيير إيميرك أوباميانغ، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثلاثية المدفعجية كل من لاعبه الغابوني أوباميانغ ثنائية في (د.14 و48) والنيجيري أليكس إيوبي في (د.91)، بينما أحرز آشلي بارنس هدف بيرنلي الوحيد في (د.63).

وانفرد الغابوني بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق هدف عن المصري محمد صلاح نجم المتصدر ليفربول والذي سجل هدفه الحادي عشر في الفوز (2-صفر) على بورنموث الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبات رصيد أرسنال 37 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة، في المركز 18.

المصدر: وكالات