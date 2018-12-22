رئيس "روسادا" يحذر من عواقب عدم توفير بيانات مختبر موسكو لـ"وادا"

حذر رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) يوري غانوس، من مخاطر عدم توفير قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وأكد غانوس في حديث لوكالة تاس، ضرورة توفير قاعدة بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات للوكالة العالمية، كما يرى أن عواقب رفض ذلك قد تكون كارثية على الرياضة الروسية.

وقال غانوس: "لا نشعر بالرضا عن نتائج زيارة الخبراء التي انتهت يوم الجمعة، أتمنى أن يتم توفير قاعدة البيانات بسرعة، وهذا في مصلحتنا الوطنية.. إن توفير الوصول للبيانات هو الطريق لوقف جميع التكهنات حول الرياضة الروسية وحماية لمصالح رياضيينا.. يجب علينا أيضا أن نفكر في مستقبل مختبر موسكو، ومن الأولويات أن تحل مسألة نقل قاعدة البيانات في غضون الفترة المحددة سابقا (حتى 31 ديسمبر الجاري)، تجنبا لعواقب عدم الامتثال التي ستكون مدمرة بالنسبة للرياضة الروسية".

❗ Гендиректор РУСАДА: "Последствия недопуска ВАДА к данным московской лаборатории будут разрушительными для российского спорта" 🔥https://t.co/7dxGlkj4bXpic.twitter.com/aaaXktR6JP — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 22, 2018

وقضى وفد وادا، المؤلف من خمسة أشخاص، أسبوعا في روسيا، لكنه غادر مختبر موسكو دون الحصول على قاعدة البيانات الموجودة في نظام إدارة المعلومات داخل المختبر، والتي وعد الجانب الروسي بالسماح لهم بالاطلاع عليها قبل 31 ديسمبر الجاري، وهو الوعد الذي سمح للوكالة العالمية برفع الحظر عن نظيرتها الروسية في الـ20 من سبتمبر الماضي.

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وسيقوم فريق التفتيش الآن بإعداد تقرير رسمي، لرفعه إلى لجنة مراجعة الامتثال المستقلة، التي ستجتمع في الـ14 والـ15 من يناير القادم، للنظر في مدى امتثال الوكالة الروسية للالتزامات.

وستنظر اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية، في التوصيات التي سترفعها لجنة مراجعة الامتثال المستقلة.

المصدر: وكالات