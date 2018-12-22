هل يقرر صلاح الرحيل عن ليفربول في حال قرر النادي ضم لاعب إسرائيلي؟

وضع فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب مؤنس دبور نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، على قائمة اللاعبين الذين ترغب إدارة الريدز في الحصول على خدماتهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب موقع "readliverpool" المهتم بأخبار ليفربول فإن وصيف بطل أوروبا يريد تعزيز صفوفه من أجل توسيع الفارق عن وصيفه مانشستر سيتي وانتزاع لقب الدوري الإنجليزي منه هذا الموسم.

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وكشفت مجموعة من التقارير، بأن ليفربول قام بإرسال كشافيه عدة مرات لمراقبة دبور صاحب الـ26 عاما، الذي يتصدر هدافي الدوري النمساوي هذا الموسم بـ9 أهداف، كما تألق دبور الموسم الماضي وسجل 22 هدفا في 32 مباراة لعبها بقميص فريقه، وقاده إلى تحقيق مفاجأة كبيرة بالوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ولد دبور في الـ14 من مايو عام 1992 بمدينة الناصرة، ويعتبر من عرب 48 في إسرائيل.

مثل دبور المنتخبات الإسرائيلية في الفئات العمرية، ومثل المنتخب الإسرائيلي الأول في 12 لقاء وسجل 3 أهداف ويعتبر من أبرز اللاعبين العرب في إسرائيل.

ويتساءل الكثير من عشاق محمد صلاح نجم ليفربول وهداف البريميرليغ بـ11 هدفا، عن موقف النجم المصري إذا قرر الريدز بالفعل التعاقد مع دبور، وهل سيتقبل اللعب بجانب لاعب يحمل الجنسية الإسرائيلية أم سيقرر الرحيل؟

المصدر: وكالات