جماهير وولفرهامبتون تهاجم لاعبها المغربي بسبب قميص صلاح

تعرض المغربي رومان سايس مدافع وولفرهامبتون لحملة انتقادات عنيفة من جماهير ناديه بسبب طلبه الحصول على قميص محمد صلاح عقب نهاية الشوط الأول.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الإعادة التلفزيونية أظهرت مدافع وولفرهامبتون وهو يطلب من محمد صلاح الحصول على قميصه بين شوطي المباراة الأمر الذي أثار حفيظة جماهير"الذئاب".

وأضافت الصحيفة أن جماهير وولفرهامبتون أبدت استغرابها من طلب المدافع المغربي الحصول على قميص محمد صلاح في الوقت الذي كان فيه الفريق متأخرا بهدف نظيف أمام ليفربول.

وترى جماهير وولفرهامبتون أنه كان يتعين على "سايس" الحفاظ على تركيزه في المباراة وممارسة الضغط على محمد صلاح من أجل التأثير على مستواه في الشوط الثاني بدلا من الذهاب إليه للحصول على قميصه.

Saiss asking for Salah’s shirt as the teams leave the pitch at half time. Bloody hate that. Why not ask for an autograph and a selfie as well? #WOLIV — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ѕтєνє тнσмαѕ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@stevedthomas) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

Unbelievable. A Wolves player has just asked Mo Salah for his shirt as they were coming off the pitch - AT HALF TIME! #WOLIV#WOLLIV#wolves — Dan Westwell (@DanWestwell) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وقاد النجم المصري فريقه ليفربول للبقاء في الصدارة إثر الفوز على مضيفه وولفرهامبتون 2-0 أمس الجمعة بهدف سجله صلاح في (د.18) وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في (د.68) بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري الذي انفرد مؤقتا بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 11 هدفا.

المصدر:mirror.co.uk