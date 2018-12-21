الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود ليفربول للابتعاد بالصدارة ويتصدر ترتيب الهدافين

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، للبقاء في الصدارة إثر الفوز الثمين على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-0، اليوم الجمعة ضمن افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ليفربول بهدف سجله محمد صلاح في (د.18) وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني في (د.68) بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري الذي انفرد مؤقتا، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما رفع رصيد أهدافه إلى 11 هدفا متفوقا على بيير إيمريك أوباميانغ، لاعب أرسنال بفارق هدف، وبفارق هدفين أمام رحيم ستيرلينغ، لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين لاعب توتنهام.

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة محققا انتصاره السابع على التوالي، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع متلقيا هزيمته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية.

المصدر: وكالات