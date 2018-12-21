الدوري الألماني.. بوروسيا دورتموند يعزز صدارته بفوزه على مونشنغلادباخ

عزز فريق بوروسيا دورتموند صدارته للدوري الألماني إثر فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، اليوم الجمعة، في افتتاحية مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري.

أحرز ثنائية دورتموند كل من جادون سانو في (د.42) وماركو ريوس في (د.54)، بينما أحرز هدف مونشنغلادباخ كريستوف كرامر في (د.45+1).

ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 9 نقاط أمام مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني، الذي يمكن أن يفقده في حال فوز بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت يوم السبت. وبهذا الفوز توج فريق بوروسيا دورتموند بطلا للشتاء في الدوري الألماني.

يذكر أن البوندسليغا ستتوقف عقب نهاية مباريات هذه الجولة بعد غد الأحد، حيث تحصل الأندية على العطلة الشتوية على أن تستأنف مباريات الدوري يوم 18 يناير المقبل من الجولة الثامنة عشرة.

المصدر: وكالات