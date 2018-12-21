التعادل الإيجابي يحسم مباراة جيرونا وخيتافي

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت جيرونا بضيفه خيتافي، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقدم خيتافي بهدف سجله أنجيل لويس رودريجيز في (د.61)، وتعادل جيرونا بهدف أحرزه بيرناردو إيسبينوزا في (د.85).

ورفع خيتافي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، كما رفع جيرونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، فاز ألافيس على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 1-0.

ويدين ألافيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوناثان كاييري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د.11).

ورفع ألافيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد ريال سوسيداد عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف خلف فالنسيا.

المصدر: وكالات