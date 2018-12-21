سولشاير يتمنى تولي تدريب الشياطين الحمر بشكل دائم

أعرب النرويجي أولي غونار سولشاير اليوم الجمعة عن تمنيه أن يصبح المدرب الدائم لفريقه السابق مانشستر يونايتد، وذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وفي المؤتمر الصحفي عشية اختباره الأول مع اليونايتد، لم يخف سولشاير أنه يتطلع للبقاء لما بعد نهاية الموسم.

وقال: "عندما تحصل على وظيفة كهذه ويطلب منك التوقيع لمدة ستة أشهر، فردك سيكون نعم. أنا سعيد بتقديم المساعدة وعملي الآن على مدى الأشهر الستة المقبلة هو أن أفعل قدر المستطاع وأقود النادي إلى الأمام قدر استطاعتي".

وأضاف: "أعلم بأن هناك العديد من المدربين الذين يتمنون تولي الإشراف على مانشستر يونايتد، وأنا واحد منهم. لكننا لم نتطرق إلى هذا الأمر، هم الآن في طور عملية بحث خلال الأشهر الستة المقبلة".

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وجاء تعيين اليونايتد لسولشاير على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحمر أول أمس، غداة الإعلان عن إقالة مورينيو بعد موسمين ونصف على توليه مهامه، على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق هذا الموسم.

ولعب سولشاير البالغ 45 عاما في صفوف الشياطين الحمر 15 عاما بين 1996 و2007، وبعدها درّب الفريق الرديف كما خاض تجربتين تدريبيتين، مع كارديف سيتي لبضعة أشهر عام 2014.

المصدر: أ ف ب