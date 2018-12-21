ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية

سيكون ناديا ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي على موعد مع التاريخ عندما يلتقيان، السبت، في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في نهائي غير متوقع لكأس العالم للأندية 2018.

ويطمح العين إلى أن يصبح أول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب، بينما يأمل ريال في الفوز بالمسابقة (بنظامها الجديد) للمرة الثالثة تواليا والرابعة في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي الذي يتشاركه مع غريمه برشلونة.

وأحرز النادي الملكي بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، لقب مونديال الأندية في أعوام 2014 و2016 و2017، بينما يشارك العين بطل الإمارات للمرة الأولى فيها.

وخالف العين التوقعات بوصوله إلى النهائي الذي كان يتوقع أن يجمع بين ريال وريفر بلايت الأرجنتيني بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية، سيما وأن الفريقين لا يشاركان إلا من نصف النهائي.

إلا أن العين حقق مغامرة جميلة في المسابقة، وتجاوز تيم ويلينغتون النيوزيلندي بصعوبة بالغة بعدما حول تأخره 0-3 إلى تعادل 3-3 قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت له بالفوز 4-3، ثم تجاوز عقبة الترجي التونسي بطل أفريقيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، وحقق المفاجأة الأكبر في نصف النهائي بتخطيه ريفر بلايت بركلات الترجيح 5-4 (بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 2-2).

وقال مدرب العين الكرواتي زوران ماميتش: "كان هناك اعتقاد بأن مسيرتنا في البطولة ستنتهي مبكرا، لكن حدث العكس ولا زال الفريق مستمرا، وسيخوض النهائي".

وعلى رغم صعوبة المهمة أمام ريال، إلا أن ماميتش رأى أن العين قادر على تكرار المفاجآت. وقال: "لقد برهنا أن كل شيء وارد في كرة القدم، وأظهرنا أن ما يحدث في كرة القدم لا يمكن توقعه. التوقعات قبل المباريات أحيانا تكون على الورق فقط".

وتابع الكرواتي: "بعد قرعة البطولة سئلت، هل يمكن أن تواجه ريال مدريد في المباراة النهائية؟ فأجبت هل البطولة مجرد مباراة واحدة فقط؟ حقيقة ما حدث لا يصدق ويحسب لهؤلاء اللاعبين، الذين أظهروا قدرات غاية في الروعة، ولولا حبهم لبعضهم البعض وتعاونهم واستمتاعهم بما قدموه ما نجحوا في الوصول إلى هذا الإنجاز".

وردا على سؤال لماميتش عن أوجه الشبه بين تجربة العين ومسيرة منتخب بلاده كرواتيا في مونديال 2018 ببلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى والحلول وصيفا للمنتخب الفرنسي، رد المدرب: "منتخب كرواتيا حصل على المركز الثاني ونحن نريد اللقب".

المصدر: أ ف ب