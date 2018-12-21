أبواب سانتياغو برنابيو مغلقة بوجه مورينيو

لا تفكر إدارة نادي ريال مدريد باستعادة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، بعد إقالته من نادي مانشستر يونايتد، حسب تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لا تفكر في إعادة مورينيو لا على المدى القصير أو الطويل رغم العلاقات الجيدة مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي وخوسيه أنخل سانشيز مدير الفريق.

وتفضل إدارة ريال مدريد منح الثقة للأرجنتيني سانتياغو سولاري لإنهاء الموسم وإثبات جدارته في قيادة الفريق، مع إمكانية الإبقاء عليه في حال تحقيقه للألقاب، رغم أنها في ذات الوقت تبحث عن مدرب جديد للتعاقد معه الصيف القادم.

وحسب الصحيفة فإن تجربة مورينيو السابقة في ريال مدريد لا تشجع على عودته بعد المشاكل التي أحدثها مع اللاعبين عام 2013 وهو ما دفع الإدارة لإقالته رغم العلاقة الجيدة التي تربطها معه.

كما أن فشل مورينيو مع تشيلسي ومانشستر يونايتد في ضمان وحدة غرفة الملابس، لا يمكن محوها من سيرته الذاتية، والتي تقف عائقا أمام عودته إلى لوس بلانكو.

المصدر:marca.com