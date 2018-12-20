نادال يتبرع بمليون يورو لضحايا فيضانات مايوركا

تبرع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال بمبلغ مليون يورو لضحايا الفيضانات في مسقط رأسه مايوركا، وذلك بحسبما كشف ماتيو بويغروس، رئيس بلدية سانت لورنس التي كانت الأكثر تضررا.

وقتل 13 شخصا في أكتوبر الماضي جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جزيرة مايوركا، أبرز منطقة سياحية في أرخبيل الباليار.

وضمت المنطقة المنكوبة عدة منازل سياحية، وتقع على مسافة 60 كلم من بالما عاصمة مايوركا، وعلى مقربة من بلدة نادال ماناكور.

وفتح نادال، المتوج بـ17 لقبا في بطولات الغراند سلام، أبواب أكاديميته لإيواء من شردتهم الفيضانات.

وفي مقطع فيديو، شكر رئيس البلدية نادال، قائلا "باسم البلدية والسكان، خاصة الذين تأثروا بالفيضانات في أكتوبر، نريد أن نشكره على التعاطف الذي أظهره منذ البداية وبعد ما حدث هنا في سانت لورنس".

المصدر: أ ف ب