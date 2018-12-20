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الكشف عن صاحب أفضل هدف في دور مجموعات التشامبيونزليغ (فيديو)

الرياضة

الكشف عن صاحب أفضل هدف في دور مجموعات التشامبيونزليغ (فيديو)
Reuters
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وقع الاختيار اليوم الخميس على الهدف الفائز بجائزة أفضل هدف خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.

وكشف الحساب الرسمي لدوري الأبطال في تويتر، حصول هدف الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على جائزة الأفضل في دور المجموعات.

وكان راكيتيتش قد سجل الهدف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، خلال المباراة التي فاز بها برشلونة على توتنهام (4-2)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، على ملعب ويمبلي.

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وتفوق هدف راكيتيتش في التصويت على أهداف كل من ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وعثمان ديمبلي زميل راكيتيتش في النادي الكتالوني العملاق.

المصدر: وكالات

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