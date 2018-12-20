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شاهد.. زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد يتمتعن بدفء الإمارات (فيديو وصور)

الرياضة

شاهد.. زوجات وصديقات لاعبي ريال مدريد يتمتعن بدفء الإمارات (فيديو وصور)
paddy.8/instagram
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سافرت زوجات وصديقات العديد من لاعبي ريال مدريد الإسباني إلى الإمارات، حيث يشارك النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة أبو ظبي لغاية الـ 22 من الشهر الجاري.

ونشرت عدة زوجات وصديقات للاعبي الميرينغي صورا لهن أثناء تمتعهن بأجواء الإمارات المشمسة، في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة الإسبانية مدريد أجواء شتاء قارس، وزار أغلبهن مسجد الشيخ زايد المشهور بطابعه المعماري المميز.

يايزا مورينو صديقة الدومينيكي ماريانو:

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🕌✨

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باتريسيا نوربي صديقة ماركوس لورينتي:

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Abu Phadi 😉

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صديقتا ماريانو ولورينتي معا:

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🕌Con la jamila @yaizamorenoanthon 💙

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كلاريس آلفيس زوجة البرازيلي مارسيلو:

آنا ماريانا زوجة البرازيلي كاسيميرو:

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✨🕌✨

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Anna & Sara 👩‍👧❤☀️

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ماكارينا رودريغيز زوجة لوكاس فاسكيز:

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❤️

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ماريا كورتيس زوجة ناتشو:

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🕌

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المصدر: instagram

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