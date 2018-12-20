موي المصاب ينضم لتشكيلة أستراليا في كأس آسيا 2019

أدرج مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد اسم لاعب الوسط آرون موي ضمن التشكيلة التي ستدافع عن لقبها في كأس آسيا 2019 في الإمارات، بالرغم من إعلان ناديه الإنجليزي هادرسفيلد إصابته.

وقدم موي أداء جيدا مع فريقه هذا الموسم، إلا أن هادرسفيلد أعلن في 12 ديسمبر أن اللاعب سيغيب حتى فبراير بسبب إصابة في أربطة الركبة. وتوجه الطاقم الطبي للمنتخب الأسترالي إلى إنجلترا للوقوف على حالة اللاعب والحصول على رأي طبي ثان، بحسبما أعلن أرنولد الذي يعتبر موي أحد مفاتيح خط الوسط الأسترالي.

وستفتقد أستراليا في البطولة الآسيوية التي تقام بين الخامس من يناير والأول من فبراير، مهاجم سلتيك الإسكتلندي دانيال أرزاني الغائب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

كما يعاني زميله في النادي طوم روغيتش من آثار الإصابة، إلا أنه يتوقع أن يكون جاهزا بدنيا للمشاركة مع المنتخب في البطولة القارية، وورد اسمه في التشكيلة الأسترالية.

وتوجت أستراليا بلقب 2015 على أرضها، وستدافع عن اللقب في الإمارات في المجموعة الثانية التي تضم الأردن وسوريا وفلسطين.

وفي ما يلي التشكيلة المختارة:

- لحراسة المرمى: ميتش لانغيراك (ناغويا غرامبوس الياباني)، ماثيو راين (برايتون الإنجليزي)، داني فوكوفيتش (غنك البلجيكي).

- للدفاع: مارك ميليغان (هيبرنيان الاسكتلندي)، عزيز بهيش (آيندهوفن الهولندي)، ميلوس ديجينيك (النجم الأحمر بلغراد الصربي)، أليكس غيرسباخ (روزنبرغ النروجي)، ريان غرانت (سيدني الأسترالي)، ماثيو جورمان (الاتحاد السعودي)، جوش ريسدون (ويسترن سيدني واندررز الأسترالي)، ترنت ساينسبوري (آيندهوفن الهولندي).

- لخط الوسط: مصطفى أميني (أرهوس الدنماركي)، جاكسون إيرفاين (هال سيتي الإنجليزي)، ماسيمو ليونغو (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، آرون موي (هادرسفيلد الإنجليزي)، طوم روغيتش (سلتيك الاسكتلندي)

- للهجوم: مارتن بويل (هيبرنيان الاسكتلندي)، كريس إكونوميديس (بيرث غلوري الأسترالي)، روبي كروز (بوخوم الألماني)، ماثيو ليكي (هرتا برلين الألماني)، أوير مابيل (ميدتييلاند الدانماركي)، جايمي ماكلارين (هيربناين الأسكتلندي)، أندرو نابوت (أوراوا ريد دايموندز الياباني).

المصدر: أ ف ب