 
مباشر

مانشستر يونايتد يرصد 63 مليون دولار للميركاتو الشتوي

الرياضة

مانشستر يونايتد يرصد 63 مليون دولار للميركاتو الشتوي
Globallookpress XYZ PICTURES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7zc

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إدارة فريق مانشستر يونايتد ستدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبل بهدف إنقاذ الفريق من حالة التراجع الكبير التي يعانيها.

وحسب صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن إدارة النادي قد رصدت 50 مليون جنيه إسترليني أي حوالي أكثر من 63 مليون دولار للميركاتو الشهر المقبل.

وستسعى إدارة الشياطين الحمر للبحث عن صفقة لمركز قلب الدفاع و ضم لاعب جناح أيمن، لدعم الفريق ومحاولة إيصاله للمربع الذهبي وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويعاني الفريق في الوقت الحالي بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي جونار سولشاير إثر هزيمة يونايتد 3-1 أمام ليفربول متصدر الدوري الأحد الماضي، التي تركت الفريق في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 17 جولة مبتعدا بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول.

وسيبدأ سولشاير مهمته الجديدة مع مانشستر يونايتد ضد فريق كارديف سيتي السبت المقبل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي على ملعب الألفية في ويلز.

المصدر: mirror.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السلطات المغربية تكشف تفاصيل جريمة جبال الأطلس البشعة