بالصور.. وصول الكأس الجديدة لبطولة الأمم الآسيوية إلى دبي

وصلت الكأس الجديدة لبطولة الأمم الآسيوية إلى مدينة دبي اليوم الخميس التي تستضيف فعاليات البطولة الشهر المقبل إلى جانب أربع مدن إماراتية.

وبعد رحلة قطعت فيها 25 ألف كيلو متر، حطت الكأس الجديدة في مبنى طيران الإمارات بحضور ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة.

وكانت الكأس بدأت جولتها على بعض المدن الآسيوية، انطلاقا من بكين ثم سيئول ومنها إلى الدوحة قبل أن تصل إلى طوكيو ومنها إلى الإمارات.

the-afc.com

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استبدال الكأس القديمة للبطولة بتصميم جديد من إنتاج شركة "سيلفرسميث" العالمية، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق البطولة عام 1956 حيث يعبر التصميم الجديد عن قوة وروح كرة القدم في أقدم البطولات القارية.

وقال شين مان غيل مدير البطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "جولة الكأس للنسخة السابعة عشرة من كأس آسيا كانت رحلة رائعة بحق، حيث تم للمرة الأولى تقديم كأس جديدة بعد 62 عاما على التاريخ العريق للبطولة".

وسيشارك في النسخة 17 من كأس آسيا 11 منتخبا عربيا هي منتخبات اليمن، والبحرين، والأردن، ولبنان، وعمان، وفلسطين، والعراق، وسوريا، والسعودية، وقطر، والإمارات.

المصدر: the-afc.com