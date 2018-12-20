 
مباشر

شاهد.. الفرعون صلاح يكافئ مشجع ليفربول الكفيف

الرياضة

شاهد.. الفرعون صلاح يكافئ مشجع ليفربول الكفيف
Reuters Carl Recine
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7z0

كافأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشجع الريدز الكفيف مايك كيرني، الذي اشتهر بعد أن التقطته الكاميرات يحتفل بهدف اللاعب المصري في شباك نابولي الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لليفربول، أن صلاح التقى كيرني وأحد أقاربه الذي ظهر معه في اللقطة التلفزيونية الشهيرة، ووجه الدعوة لهما لزيارة مركز تدريب الريدز، كما أهدى لكل منهما قميصا عليه اسمه ورقمه.

ونشر المشجع تغريدة عبر حسابه في تويتر وجه خلالها الشكر لمحمد صلاح على استقباله الحافل وروحه الطيبة وتعامله المميز.

إقرأ المزيد
شاهد.. كيف وصف شاب هدف صلاح لصديقه الكفيف في مدرجات "أنفيلد"!
شاهد.. كيف وصف شاب هدف صلاح لصديقه الكفيف في مدرجات "أنفيلد"!

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السلطات المغربية تكشف تفاصيل جريمة جبال الأطلس البشعة