شاهد.. الفرعون صلاح يكافئ مشجع ليفربول الكفيف

كافأ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مشجع الريدز الكفيف مايك كيرني، الذي اشتهر بعد أن التقطته الكاميرات يحتفل بهدف اللاعب المصري في شباك نابولي الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لليفربول، أن صلاح التقى كيرني وأحد أقاربه الذي ظهر معه في اللقطة التلفزيونية الشهيرة، ووجه الدعوة لهما لزيارة مركز تدريب الريدز، كما أهدى لكل منهما قميصا عليه اسمه ورقمه.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK — Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018

ونشر المشجع تغريدة عبر حسابه في تويتر وجه خلالها الشكر لمحمد صلاح على استقباله الحافل وروحه الطيبة وتعامله المميز.

Thank you @MoSalah for inviting me to meet you and for signing a shirt for me and my cousin. I had an amazing day. Everyone at @LFC was so warm and welcoming. It was brilliant meeting everyone, I’m really grateful and won’t forget the kindness shown to me. #LFC#EgyptianKinghttps://t.co/8rR8hVdA7a — Mike Kearney (@MikeKearney1) December 20, 2018

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المصدر: وكالات