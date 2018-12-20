بسبب الاعتداءات.. حكام الدوري اليوناني في إضراب مفتوح

أعلن حكام الدوري اليوناني لكرة القدم، اليوم الخميس، إضرابا مفتوحا احتجاجا على "الاعتداء على حكم أمس الأربعاء، خارج منزله في مدينة لاريسا.

وقالت رابطة حكام دوري الدرجة الأولى في بيان: "كبادرة تضامن بالحد الأدنى تجاه زميلنا، سنمتنع عن مزاولة نشاطنا حتى إشعار آخر".

واعتدى أربعة أشخاص على الحكم الدولي ثاناسيس تزيلوس لدى خروجه من منزله في مدينة لاريسا وسط اليونان، مساء الأربعاء.

ونقل الحكم إلى المستشفى، وخرج منه اليوم الخميس، ويعاني من جروح في الرأس والساق احتاجت لغرزات لعلاجها. ومن المقرر أن يخضع الحكم لمعاينة طبية جديدة الجمعة، بحسبما أفادت وكالة أنباء أثينا الرسمية.

وقاد تزيلوس مباراته الأخيرة في التاسع من ديسمبر الحالي، وانتهت بتعادل فريقي كزانتي وأولمبياكوس 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

وبحسب موقع "سبورت 24" الرياضي اليوناني المتخصص، فقد سجل 33 اعتداء أو تهديدا ضد حكام الدوري المحلي منذ عام 2009.

وتواصل شرطة مدينة لاريسا التحقيق في الاعتداء، بينما أبلغ الاتحاد اليوناني الاتحادين الدولي (فيفا) والقاري (يويفا) بحيثيات القضية.

المصدر: أ ف ب