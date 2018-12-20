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تصنيف الفيفا.. بلجيكا تحافظ على صدارة العالم وتونس الأولى عربيا وإفريقيا

الرياضة

تصنيف الفيفا.. بلجيكا تحافظ على صدارة العالم وتونس الأولى عربيا وإفريقيا
Reuters
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أنهى المنتخب البلجيكي عام 2018 في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر اليوم الخميس فيما حلت فرنسا بطلة العالم في مركز الوصافة.

وحافظ منتخب بلجيكا على موقعه للشهر الثاني على التوالي في صدارة التصنيف الشهري برصيد (1727) بفارق نقطة واحدة عن منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا برصيد (1726) نقطة.

ولم تطرأ على قائمة العشرة الأوائل في تصنيف الفيفا أية تغييرات، وبقيت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا رابعا وإنجلترا في المركز الخامس. 

فيما تابع المنتخب التونسي تفوقه عربيا وإفريقيا برصيد (1493) في المركز السادس والعشرين عالميا، وحل المنتخب المغربي في وصافة المنتخبات العربية بمجموع (1440) نقطة.

 

وحصل منتخب إيران على المركز الأول في تصنيف قارة آسيا، فيما تصدرت البرازيل تصنيف الفيفا لقارة أمريكا الجنوبية.

المصدر:fifa.com

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