بوتين: هناك من يحاول تسييس قضية تعاطي بعض رياضيينا للمنشطات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع اليوم الخميس، أن هناك محاولات لتسييس قضية تعاطي بعض الرياضيين الروس للمنشطات.

وقال بوتين في رده على سؤال أحد الصحفيين حول المنشطات: "هناك محاولات لتسييس قضية تعاطي بعض رياضيينا للمنشطات، بالفعل تم إثبات بعض حالات تعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس، وهذا يشير لتقصير في الرقابة، لقد قمنا بخطوات كبيرة وجبارة وأنشأنا قاعدة متينة لمكافحة المنشطات، ونعمل على حل هذه المسألة بشكل نهائي".

المصدر: RT