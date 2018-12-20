إنييستا وتوريس يساهمان في زيادة أعداد الجماهير في الدوري الياباني

ساهم انضمام النجمين الإسبانيين آندريس إنييستا وفرناندو توريس، إلى الدوري الياباني لكرة القدم منذ الصيف الماضي، في زيادة أعداد الجماهير في الدوري المحلي.

وحسب تقرير أصدرته رابطة الدوري الياباني، فإن الموسم المنصرم الذي انطلق في 23 شباط الماضي واختتم في الأول من ديسمبر الجاري، شهد زيادة في عدد الجمهور تقدر بـ19 ألفا و64 مشجعا في كل مباراة، وهو المستوى الذي لم تشهده الملاعب منذ عقد.

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كما أن الملاعب امتلأت في 84 مباراة مقارنة بـ69 في موسم 2017.

وفيما يخص بيانات "فيسيل كوبي" فريق إنييستا، فإن عدد جماهيره ارتفع بواقع 44.2% بينما زادت جماهير "ساجان توسو" فريق توريس بنسبة 38.7%.

المصدر: وكالات