جماهير آرسنال ترمي نجم توتنهام بزجاجة على رأسه (فيديو)

ألقت جماهير آرسنال بزجاجة ماء على اللاعب الإنجليزي دايلي آلي نجم فريق توتنهام أثناء احتفاله بتسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مواجهة ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

وأصابت العبوة البلاستيكية رأس المهاجم الإنجليزي ليرد على جماهير آرسنال بتذكيرهم بنتيجة المباراة 2-0 برفعه أصبعين من يد وإشارة صفر باليد الأخرى.

وفاز توتنهام في ديربي لندن على آرسنال 2-0 سجل الهدف الأول سون هيونج في الدقيقة 21 ليضيف آلي الهدف الثاني لفريق السبيرز في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة بينية من هاري كين انفرد على إثرها بمرمى آرسنال ليضعها من فوق رأس بيتر تشيك حارس الغانرز.

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⚪️NORTH LONDON IS WHITE ⚪️

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AND NEVER, EVER FORGET IT! 😎#ARSTOTpic.twitter.com/83N9ApduPW — Hugo (@KIinicaIKane) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

وسيلاقي توتنهام في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة تشيلسي، بينما يجمع نصف النهائي الثاني مانشستر سيتي وبيرتن ألبيون أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

المصدر: mirror.co.uk