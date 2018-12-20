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إعلان قائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس آسيا 2019

الرياضة

إعلان قائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس آسيا 2019
Sputnik Алексей Филиппов
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة المنتخب السعودي، التي تضم 23 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات الشهر القادم.

وغاب عن القائمة لاعبا الهلال محمد كنو ونواف العابد، ولاعب القادسية هارون كمارا، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر.

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ويلعب المنتخب السعودي النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة، برفقة كل من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات

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