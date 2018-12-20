إعلان قائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس آسيا 2019

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة المنتخب السعودي، التي تضم 23 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر قبل انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات الشهر القادم.

وغاب عن القائمة لاعبا الهلال محمد كنو ونواف العابد، ولاعب القادسية هارون كمارا، ومحمد السهلاوي مهاجم النصر.

تم التأكيد! هنا تجدون قائمة أسماء 23 لاعبًا تم اختيارهم للمشاركة في نهائيات #كأس_آسيا2019!

وكلنا بصوت واحد #معاك_يالأخضر 🇸🇦💚 pic.twitter.com/IJBWWnpF9z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 20, 2018

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ويلعب المنتخب السعودي النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الخامسة، برفقة كل من قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالات