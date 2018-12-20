شاهد.. لاعب أرجنتيني كاد أن يقتل الحكم بعد أن أشهر بوجهه البطاقة الحمراء

شهد دوري المناطق الأرجنتيني حدثا عنيفا وبعيدا عن الأخلاق الرياضية، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقي "سبورتينغ" و"ميترا"، كان ضحيته حكم اللقاء.

وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بدقائق أشهر الحكم غابرييل كورتينز البطاقة الحمراء بوجه لويس ماسيل لاعب سبورتينغ بعد تلقيه الإنذار الثاني، وكان رد فعل ماسيل بعيدا عن الأخلاق الرياضية حيث هجم فورا على الحكم وبدأ بضربه ليسقطه أرضا دون حراك، وفاقدا للوعي، وتدخل اللاعبون وفريق الإسعاف لإنقاذ الحكم الذي نقل على الفور إلى المستشفى.

Un jugador noquea al árbitro en pleno partido.



El colegiado Gabriel Cortínez fue golpeado por Luis Maciel del Sporting de Santo Pipó en la final de la Liga de Posadas, en Argentina.



El futbolista fue llevado a bartolina y liberado a las pocas horas. pic.twitter.com/HMvk7DHbg4 — Marcador Final (@MarcadorGMV) December 17, 2018

وذكرت التقارير أن الحكم استعاد وعيه، ووضعه حاليا مستقر، وخرج من المستشفى.

إقرأ المزيد

يذكر أن اللقاء توقف عند الحادث، مع تقدم فريق ميترا 3-1.

المصدر: rsport.ria.ru