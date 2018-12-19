كأس الرابطة.. توتنهام يقصي أرسنال ويرافق تشيلسي إلى نصف النهائي
أكمل توتنهام وتشيلسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه أرسنال 2-0، والثاني على بورنموث 1-0، اليوم الأربعاء.
وتغلب توتنهام على منافسه أرسنال في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن بهدفين سجلهما الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في (د.20) وديلي آلي في (د.59).
60 - Minutes after coming on, @HKane plays a beautiful ball over the top to @dele_official, who latches on to it and hammers home to double our lead. Glorious!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 19 декабря 2018 г.
🔴 #AFC 0-2 #THFC ⚪ pic.twitter.com/8FlXKO5e50
كما لحق تشيلسي بركب المتأهلين للمربع الذهبي بالفوز على بورنموث بهدف نظيف سجله البلجيكي إيدن هازارد في (د.84).
No-look goal? 😉 @hazardeden10#CHEBOUpic.twitter.com/VAtvIzBi0h— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 декабря 2018 г.
ولحق توتنهام وتشيلسي بفريقي مانشستر سيتي حامل اللقب، وبيرتن ألبيون مفاجأة هذه النسخة من البطولة .
المصدر: وكالات