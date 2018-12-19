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كأس الرابطة.. توتنهام يقصي أرسنال ويرافق تشيلسي إلى نصف النهائي

الرياضة

كأس الرابطة.. توتنهام يقصي أرسنال ويرافق تشيلسي إلى نصف النهائي
AFP
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أكمل توتنهام وتشيلسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه أرسنال 2-0، والثاني على بورنموث 1-0، اليوم الأربعاء.

وتغلب توتنهام على منافسه أرسنال في ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن بهدفين سجلهما الكوري الجنوبي هيونغ مين سون في (د.20) وديلي آلي في (د.59).

كما لحق تشيلسي بركب المتأهلين للمربع الذهبي بالفوز على بورنموث بهدف نظيف سجله البلجيكي إيدن هازارد في (د.84).

ولحق توتنهام وتشيلسي بفريقي مانشستر سيتي حامل اللقب، وبيرتن ألبيون مفاجأة هذه النسخة من البطولة .

المصدر: وكالات

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