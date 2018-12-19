الدوري الفرنسي.. إرجاء مباراة بوردو وأميان بطلب من الشرطة

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم التأجيل ليوم واحد لمباراة بوردو وضيفه أميان التي كانت مقررة السبت، وذلك بطلب من الشرطة الفرنسية.

وأشارت الرابطة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المباراة التي كانت مقررة مساء السبت "أرجئت الى الأحد 23 ديسمبر" وستقام في فترة بعد الظهر، موضحة أن ذلك تم بطلب من دائرة الشرطة في بوردو.

وفي حين لم تحدد الشرطة خلفيات الطلب، إلا أن العديد من مباريات الدوري في الأسابيع الماضية تم إرجاؤها على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" التي غالبا ما تقيم تظاهرات في باريس وعدد من المدن السبت.

كما أرجأت السلطات مباراة على خلفية الوضع الأمني بعد اعتداء على سوق للميلاد في مدينة ستراسبورغ أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ومباراة بوردو هي الأولى التي يتم إرجاؤها ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، والتي كان من المقرر أن تقام كل مبارياتها في التوقيت نفسه عند الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي السبت، علما أنها المرحلة الأخيرة قبل العطلة الشتوية.

وأرجأت رابطة الدوري الفرنسي ست مباريات من المرحلة السابعة عشرة، وخمس من المرحلة الثامنة عشرة، وذلك بطلب من دوائر الشرطة.

المصدر: أ ف ب