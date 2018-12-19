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ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو

الرياضة

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو
Globallookpress Helios de la Rubia
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تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر يونايتد، مرشح للعودة إلى ريال مدريد والإشراف مجددا على الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير بأن المفاوضات بين كل من مورينيو وإداريي النادي الملكي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي، لافتة إلى أن ريال مدريد قد يسدد راتبا سنويا يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 20 مليون يورو للسبيشل ون، بعدما قدم عرضا أوليا في بداية المحادثات قدره 15 مليون يورو. 

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ويخطط الميرينغي برئاسة فلورنتينو بيريز لتنصيب مورينيو مدربا للفريق في يوليو المقبل، حتى يتفادى دفع مبلغ خمسة ملايين يورو لمانشستر يونايتد كشرط جزائي وغرامة.

وسبق لمورينيو تدريب الريال بين عامي 2010 و2013، حيث حقق لقب الدوري الإسباني وكأس الملك، وأخفق بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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