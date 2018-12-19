ميسي وسواريز يتفوقان معا على 16 فريقا في الليغا

سجل مهاجما برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والأروغوياني لويس سواريز معا 25 هدفا في منافسات الليغا منذ بداية الموسم الحالي، ليتفوقا على 16 فريقا بما فيها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وأحرز ميسي 14 هدفا وسواريز 11 هدفا في الدوري، وهناك 16 فريقا حتى الآن لم ينجح أي منها في تسجيل 25 هدفا في الليغا.

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وهناك فقط 3 فرق غير برشلونة (46 هدفا) سجلت أكثر من 25 هدفا، وهي: إشبيلية (29 هدفا) وسيلتا فيغو (28 هدفا) وليفانتي (27 هدفا).

وتألق ميسي بشكل لافت في آخر مباراة خاضها برشلونة في الليغا مساء الأحد أمام ليفانتي، وانتهت لصالح الساحر الأرجنتيني ورفاقه بخماسية نظيفة، إذ سجل هاتريك وصنع الهدفين الآخرين، ليقود الفريق الكتالوني العملاق لرد اعتباره أمام الفريق الذي أذاقه مرارة الخسارة الوحيدة في الموسم الماضي، وحرمه من إنجاز تاريخي.

ورفع ميسي رصيده في صدارة هدافي الليغا إلى 14 هدفا، و20 هدفا بشكل إجمالي في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي، حيث سجل 6 أهداف بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي 50 هدفا في عام 2018 بواقع 46 هدفا بقميص برشلونة و4 مع المنتخب الأرجنتيني.

المصدر: وكالات







