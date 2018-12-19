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هكذا تفاعل محمد بن راشد ومحمد بن زايد بعد تأهل العين لنهائي مونديال الأندية

الرياضة

هكذا تفاعل محمد بن راشد ومحمد بن زايد بعد تأهل العين لنهائي مونديال الأندية
RT
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هنأ نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نادي العين بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليا في أبو ظبي.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة له على موقع تويتر بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه نادي العين : "أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا (الزعيم) العيناوي اليوم بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية 2018 ... أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات .. ألف مبروك .. وعقبال الكأس ".

ومن جانبه قال الشيخ محمد بن زايد: " أسعدنا تأهل نادي العين إلى نهائي كأس العالم للأندية.. تمنياتنا أن يتواصل الأداء البطولي " للعيناوي" لتحقيق الإنجاز التاريخي المشرف، وأن تقف جماهير الإمارات الوفية خلفه التي طالما صنعت الفارق.. لنرسم معا فرحة وطن بإذن الله".

وتأهل العين إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بطل ليبرتادوريس 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2)، الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في نصف النهائي.

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المصدر: twitter

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