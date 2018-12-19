بالفيديو.. كرة "خارقة للطبيعة" ترفض الدخول إلى المرمى بطريقة لا تصدق

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفرصة هدف ضائعة بطريقة لا تصدق، خلال إحدى مباريات الدور ثمن النهائي لكأس هولندا بكرة القدم أمس الثلاثاء.

وخلال مباراة "الكمار" وضيفه "زفوله" ضمن دور الـ16 لكأس هولندا، وفي الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء، سدد مهاجم أصحاب الأرض ماتس سيونتينز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بشكل ملتف (لوب) من فوق رأس حارس الضيوف، وبالفعل تجاوزت الكرة الحارس وارتطمت بخط المرمى، قبل أن تغير مسارها وتعود بشكل لا يصدق إلى داخل الملعب، وسط ذهول الجميع وخصوصا سيونتينز الذي كان على وشك الاحتفال بالتسجيل.

وعاد سيونتينز وعوض الفرصة الضائعة بتسجيله الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 48 من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز الكمار بخماسية بيضاء.

إقرأ المزيد

المصدر: urosport.ru