موتكو يستقيل من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم استقالة فيتالي موتكو من رئاسة الاتحاد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) December 19, 2018

واستلم مهام رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت، سيرغي بريادكين، رئيس رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

Пост исполняющего обязанности президента РФС до Конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин pic.twitter.com/dkkQRnOmec — РФС (@official_rfs) December 19, 2018

وسيتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد خلال المؤتمر الذي سينعقد في الـ22 من فبراير 2019.

Лет ми спик фром май харт…https://t.co/ZPfr1fLBHR — Р-Спорт (@rsportru) December 19, 2018

وتولى موتكو منصب رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم لفترتين، الأولى ما بين 2005 و2009، والثانية منذ سبتمبر 2015.

وسبق لموتكو أن علق مهامه كرئيس للاتحاد أواخر العام الماضي بعد أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية إبعاده مدى الحياة عن النشاط في الألعاب الأولمبية، على خلفية القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس، وأدار أعمال رئيس الاتحاد بشكل مؤقت ألكسندر علييف.

المصدر: وكالات