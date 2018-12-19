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باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس الرابطة (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان إلى ربع نهائي كأس الرابطة (فيديو)
AFP FRANCK FIFE
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تأهل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، بفوز صعب 2-1 على مضيفه أورليان من الدرجة الثانية، أمس الثلاثاء.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من الأوروغوياني إدينسون كافاني وموسى ديابي في الدقيقتين 41 و81 على الترتيب، فيما سجل هدف أورليان الوحيد، السنغالي جوزيف لوبي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

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وغاب عن فريق العاصمة الفرنسية النجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

المصدر: وكالات

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