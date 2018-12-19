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مانشستر يونايتد يعلن خليفة مورينيو ثم يتراجع!

الرياضة

مانشستر يونايتد يعلن خليفة مورينيو ثم يتراجع!
AFP Lindsey PARNABY
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أعلن نادي مانشستر يونايتد عن اسم مدربه الجديد عن طريق الخطأ، بعد أن نشر فيديو عن المدرب الجديد، على صفحاته الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحذف الفيديو لاحقا.

ويبدو أن المهاجم الدولي النرويجي السابق، أولي غونار سولسكيار، في طريقه للعودة إلى مانشستر يونايتد، لكن هذه المرة كمدرب، بعدما نشر النادي مقطع فيديو لسولسكيار على موقعه الرسمي يحتفل بهدف الفوز الذي سجله في شباك بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1999، وأرفق الفيديو بعبارة: "أشهر الأمسيات في مسيرة أولي.. لقد أصبح سولسكيار مدربنا المؤقت، بعد 20 موسما من تحقيقه الثلاثية التاريخية، بتسجيل هذا الهدف في الكامب نو".

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ويعتبر سولسكيار من أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان الشياطين الحمر خلال حقبة المدرب الأسطوري الإسكتلندي، أليكس فيرغسون، إذ سجل 128 هدفا في 367 مباراة خاضها بقميص اليونايتد خلال المواسم العشرة التي أمضاها مع الفريق.

وتوج النرويجي مع اليونايتد بعشرة ألقاب، بينها الثلاثية الشهيرة (الدوري والكأس ودوري الأبطال) عام 1999.

واعتزل صاحب الوجه الطفولي اللعب عام 2007 بعدما عانى من الإصابات المتكررة، لاسيما في الركبة، ولم يلعب إلا قليلا في السنوات الأربع التي سبقت اعتزاله، واعتبره فيرغسون أفضل مهاجم احتياطي في تاريخ النادي، وحتى في العالم.

وتصدر يونايتد العناوين أمس بعدما اتخذ قرار التخلي عن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، منهيا حقبة المدير الفني المثير للجدل الذي أشرف عليه منذ صيف 2016، وحقق معه هذا الموسم أسوأ بداية منذ نحو 30 عاما.

المصدر: أ ف ب

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