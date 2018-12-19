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دورتموند يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في البوندسليغا (فيديو)

الرياضة

دورتموند يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في البوندسليغا (فيديو)
Reuters Thilo Schmuelgen
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تعرض بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني لخسارة مفاجئة أمس الثلاثاء أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف، الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الـ16 من البوندسليغا.

وتقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق الكونغولي دودي لوكيباكيو في الدقيقة 22، ثم عزز جيان زيمر النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما سجل هدف دورتموند الوحيد الإسباني باكو ألكاسير في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة انقطعت سلسلة عدم الهزيمة لدورتموند، التي امتدت لـ15 جولة، 3 تعادلات و12 انتصارا.

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وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في الصدارة، فيما رفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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