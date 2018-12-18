كأس الرابطة.. مانشستر سيتي يتأهل لنصف النهائي بشق الأنفس

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ليستر سيتي بركلات الترجيح 3-1، إثر التعادل في المباراة 1-1، اليوم الثلاثاء.

أحرز هدف السيتي كيفن دي بروين في (د.14)، بينما جاء هدف ليستر عن طريق ألبرايتون في (د.73)، ليصعد السيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة في انتظار الفائز من توتنهام وأرسنال غدا الأربعاء.

On to the next one ⚽️ pic.twitter.com/VUhiiQZHGb — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) December 18, 2018

كما بلغ نصف النهائي بيرتن ألبيون من الدرجة الثالثة بعد فوزه على ميدلسبرة من الدرجة الثانية 1-0.

المصدر: وكالات