غاتوزو في وضع صعب بعد تعثر ميلان في "الكالتشيو"

سقط ميلان في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بولونيا، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض الفرنسي باكايوكو للطرد عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني في (د.76).

وأصبح رصيد ميلان 27 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن لاتسيو الخامس، و5 نقاط عن إنتر الثالث، في المقابل بات رصيد بولونيا 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

وبالرغم من وجود ميلان في المركز الرابع بالترتيب، فإن غاتوزو في وضع غير مريح بعد أن ودع فريقه، الذي فاز في مباراة وحيدة من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري المحلي، بطولة الدوري الأوروبي بدور المجموعات، الخميس الماضي، بعد أن خسر (3-1)، أمام أولمبياكوس اليوناني.

المصدر: RT