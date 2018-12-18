إبراهيموفيتش يحسم مصيره مع لوس أنجليس غالاكسي

أكد لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيتابع مغامرته مع النادي الذي انضم إليه العام الماضي.

وقال المدير العام للنادي دينيس تي كلوزه "إننا سعداء جدا بأن نوقع عقدا جديدا في موسم 2019".

وأكد هداف باريس سان جرمان الفرنسي سابقا في مقطع فيديو على تويتر هذا الخبر، وقال "دوري المحترفين لم أنته معكم"، وأرفق تصريحه بهاشتاغ اسم زلاتان مع التلاعب بالحروف ليشمل اسم النادي.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 17 декабря 2018 г.

وأضاف "هناك شائعات كثيرة وهمسات أكثر، لكني لم أذهب بعد. لم أنته مع دوري المحترفين الأمريكي. بدأت بشكل جيد لكني لست راضيا جدا دائما عن النتيجة. لدي أشياء كثيرة لأقوم بها. أرى عامي الأول كفترة إحماء. العام الثاني سيكون مختلفا تماما لأني بت الآن أعرف الدوري".

وأمضى إبراهيموفيتش (37 عاما) موسما جيدا مع فريقه فسجل 22 هدفا في 27 مباراة، وحاز على لقب أفضل لاعب جديد في البطولة.

وتتردد أنباء عن احتمال عودة لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وسان جرمان سابقا إلى أوروبا وتحديدا مع ميلان الإيطالي.

المصدر: أ ف ب