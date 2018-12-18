مونشنغلادباخ يهزم نورمبرغ ويفض الشراكة مع بايرن ميونخ

انفرد بوروسيا مونشنغلادباخ بوصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد الفوز على ضيفه نورنبيرغ 2-0، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

وجاءت ثنائية أصحاب الأرض عن طريق ثورجان هازارد في (د.47) والحسن بيليا في (د.86).

وفض مونشنجلادباخ شراكته مع بايرن ميونخ في المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن البافاري، الذي يلعب غدا الأربعاء، ضد لايبزيج، ضمن الجولة ذاتها، ومقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين بوروسيا دورتموند المتصدر.

في المقابل، تجمد نورنبيرغ عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير .

المصدر: وكالات