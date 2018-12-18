تغريم مشجع توتنهام لرميه قشرة موز باتجاه أوباميانغ

اعتبرت محكمة إنجليزية أن "دافعا عنصريا" كان وراء رمي قشرة الموز باتجاه المهاجم الغابوني لأرسنال بيار-إيميريك أوباميانغ خلال مباراة دربي شمال لندن مع توتنهام في البريميرليغ.

وغرمت المحكمة المخالف ومنعته من حضور المباريات لأربع سنوات.

واعترف أفيروف بانتيلي برمي القشرة في ملعب الإمارات بعد أن سجل أوباميانغ هدفا في المباراة التي فاز فيها أرسنال 4-2 في 2 ديسمبر.

وذكرت محكمة في لندن أن سائق الشاحنة البالغ من العمر 57 عاما قال أنه ألقاها في رد فعل عفوي و"تحت تأثير اللحظة"، نافيا بشدة وجود أي نية عنصرية.

لكن القاضي ميرفين ماندل قال "وجدنا أنه كان هناك دافع لإلقاء القشرة بعد أن سجل لاعب أسود هدفا. وجدنا في هذه الظروف أن الطابع عنصري".

وتم تسليم بانتيلي قرارا بمنعه من حضور مباريات كرة القدم لمدة أربع سنوات بعد اعترافه بأنه مذنب بإلقاء مقذوف، كما تم تغريمه بمبلغ 500 جنيه أسترليني (634 دولارا).

المصدر: أ ف ب