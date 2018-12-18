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الترجي التونسي يتغلب على جوادالاخارا المكسيكي في مونديال الأندية (فيديو)

الرياضة

الترجي التونسي يتغلب على جوادالاخارا المكسيكي في مونديال الأندية (فيديو)
AFP Giuseppe CACACE
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تغلب الترجي التونسي على جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5)، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (1-1)، ليظفر بالمركز الخامس بكأس العالم للأندية.

وتقدم الفريق المكسيكي أولا، بهدف بعد مرور 5 دقائق فقط عن طريق والتر ساندوفال من ركلة جزاء، وعادل الجزائري يوسف بلايلي للترجي في الدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء أيضا.

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ولعب الترجي بنقص عددي بعد طرد كل من أنيس بدري وحسين الربيع في الدقيقتين 79 و90+6 على الترتيب.

وابتسمت ركلات الترجيح للترجي، لينجح في الحصول على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات لغاية الـ22 من الشهر الحالي موعد المباراة النهائية.

المصدر: وكالات

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